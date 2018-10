Varel Am 13. Juli 1818 erschien in Varel die erste Ausgabe des „Gemeinnützigen“. In den darauffolgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten begleitete die Zeitung die Menschen in und um Varel. Die NWZ feiert den 200. Geburtstag mit vielen Gewinnspielen und Aktionen - und blickt zurück in die 200-jährige Geschichte des „Gemeinnützigen“.

3. Oktober 1840

Keine Schweinerei in Dangast – meldete „Der Gemeinnützige“ am 3. Oktober 1840: „Es wird hierdurch in Erinnerung gebracht, daß die Dangaster Binnen- und Außendeichs-Weide nicht mit unberingten Schweinen betrieben werden darf. Der Dangaster Deichläufer ist angewiesen und verpflichtet, die daselbst ungeringt betroffenen Schweine einzuschütten, da ihm dann die gesetzlichen Schütt-Gebühren, nämlich für ein Schwein 2 Grote Courant, für ein Ferkel 6 Grote Courant begleichen, überdies aber die Contravention mit Brüchen geahndet wird.“ (einschütten = einfangen; Grote Courant = damalige Währung im Oldenburger Land; Contravention = Ordnungswidrigkeit; Brüche = Geldstrafe)

3. Oktober 1890

Der Ausfall einer Lehrerin war dem „Gemeinnützigen“ am 3. Oktober 1890 eine Meldung wert: „Die Lehrerin Frl. Kr. An der hiesigen Stadtmädchenschule ist heftig erkrankt und hat infolge dessen vorläufig auf ein halbes Jahr dispensiert werden müssen, und da der Lehrer B. von derselben Schule zur Zeit seiner Militärpflicht genügt, so hat das Oberschulcollegium in der Person des Lehrers R. einen Ersatz gesandt. Man hofft sehr, daß der Letztere auch nach der Rückkehr des Lehrers B. vom Militär als Vertreter für Frl. Kr. Hier bleiben möge.“

4. Oktober 1928

Welche Bedeutung der Vareler Vieh- und Pferdemarkt einst hatte, geht aus dem Bericht vom 4. Oktober 1928 im „Gemeinnützigen“ hervor: „Ein herrlicher Sommertag war heute dem großen Vareler Pferde- und Viehmarkt, der zu den größten des Landes zählt, beschieden. Bereits gestern nachmittag trafen aus allen Gegenden des Landes die Landwirte mit ihren Pferden ein, so daß alle Zimmer der Gaststätten sowie alle Stallungen der Stadt und der weiteren Umgebung besetzt waren. Heute morgen bereits um 4 Uhr setzte der Auftrieb auf allen nach Varel führenden Straßen ein. Der Verkehr steigerte sich hier zu beängstigender Fülle. Mit Wagen, Automobilen und Fahrrädern kamen die Landwirte an. Die Windallee bot ein lebhaftes Bild. Auf dem Pferdemarktshamm waren gegen 9 Uhr über 2000 Pferde und ca. 500 Stück Rindvieh aufgetrieben.“

5. Oktober 1968

Vor 50 Jahren wurde das Feuerwehrgerätehaus in Obenstrohe eingeweiht. Den „Tag der offenen Tür“ kündigte „Der Gemeinnützige“ am 5. Oktober 1968 an: „Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Varel-Land veranstaltet am morgigen Sonntag von 9 bis 18 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ beim Gerätehaus in Obenstrohe. Die neue vollautomatische Schlauchwaschanlage, das Tanklöschfahrzeug, das neue Heuwehrgerät sowie sämtliche Ausbildungsgegenstände der drei Wehren werden zu sehen sein. Mit von der Partie ist auch die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Varel mit dem Ölabwehrgerät, das für alle Wehren des südlichen Kreises bereitsteht. Auch bei diesem „Tag der offenen Tür“ wollen die Wehren der Stadt und der Landgemeinde ihre gute Zusammenarbeit dokumentieren. Unser Bild zeigt das neue Gerätehaus der Gemeinde Varel-Land in Obenstrohe.“