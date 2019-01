Varel „Wir platzen hier aus allen Nähten“, sagt Ute Grothmann. Die 60-Jährige arbeitet gemeinsam mit ihrer Kollegin, der 53-jährigen Heike Umlauft, als Justizfachangestellte im Vareler Grundbuchamt. Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, Eintragungen und Änderungen in den Grundbüchern vorzunehmen und Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zu sein. Mit einem Blick in den Nebenraum wird dann auch schnell klar, was Ute Grothmann meint. Dort nämlich befindet sich ein Teil des Herzstückes des Grundbuchamtes: unzählige grüne Akten in stabil aussehenden Regalen.

Ein Teil des Herzstückes deshalb, weil hier der Platz für alle Akten, in denen unter anderem das Eigentums-, Nutzungs- und Pfandrecht von Grundstücken erfasst sind, nicht mehr ausreicht. „Die anderen Akten sind unten im Keller“, erklärt Heike Umlauft. Wie viele der grünen Mappen sich genau im Vareler Amtsgericht befinden, können Ute Grothmann und Heike Umlauft gar nicht genau sagen. Es seien einfach viel zu viele und ständig kämen neue Urkunden für Varel, die Friesische Wehde oder für das Vareler Land hinzu.

Nichts wird weggeworfen

Aussortiert oder gar weggeworfen wird im Grundbuchamt nichts. Selbst Einträge, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, werden aufbewahrt. Sie befinden sich in großen, schweren Büchern, die – werden sie aus dem Regal gezogen – eine kleine Staubwolke in die Luft wirbeln. Mangels Computer oder Schreibmaschine wurden sie damals noch handschriftlich geführt. Erst später sei man zu der Bearbeitung mit Schreibmaschinen übergegangen. Diese Urkunden befinden sich als loses Blattsystem in Grundbüchern die, um sie einzusehen, aufgeschraubt werden müssen. „Manchmal fällt es mir schon schwer, die alten Schriften zu lesen“, sagt Ute Grothmann. Es kommt oft vor, dass jemand Einsicht in die Dokumente wünscht, unter anderem deshalb müssen die alten Wälzer aufgehoben werden. Damit sie auch in Zukunft gut erhalten bleiben, kümmert sich bei Bedarf sogar eine Restauratorin um die in Mitleidenschaft gezogenen Buchrücken.

Vor Umstellung

„In Zukunft wird es aber wohl so sein, dass wir auch die alten Akten digitalisieren. Die neueren Akten werden zum Teil schon seit dem Jahr 2000 im Computer erfasst und trotzdem weiter in Papierform geführt“, sagt Heike Umlauft. Für sie und Ute Grothmann wird das zu einer Umstellung. Da sie bei ihrer Arbeit sehr viel sitzen, sei es eine willkommene Abwechslung, die mit Nummern versehenen Akten zwecks Bearbeitung oder Wunsch auf Einsicht aus dem Raum nebenan oder dem Keller zu holen. „Da laufen wir gerne auch mal öfter. Aber wenn alles digitalisiert ist, fällt das natürlich weg“, weiß Ute Grothmann, die seit ihrer Ausbildung 1978 im Grundbuchamt arbeitet. Heike Umlauft ist seit 2007 dabei. Vorher arbeitete sie unter anderem an verschiedenen Gerichten oder in der Betreuungs- und Nachlassabteilung. Seit 2008 sind die beiden Varelerinnen ganz alleine im Grundbuchamt tätig, arbeiten jedoch eng zusammen mit Sachbearbeitern und anderen Abteilungen.

Nicht jeder berechtigt

Doch nicht jeder darf willkürlich zum Grundbuchamt kommen und Einsicht in beliebige Grundbücher verlangen, betont Heike Umlauft. Einsicht erhält bei berechtigtem Interesse nur der Eigentümer des betreffenden Grundstückes. Kann er persönlich nicht vor Ort sein, ist es möglich, einer Person des Vertrauens eine Vollmacht auszustellen. Auch Gläubiger, Notare oder Erben erhalten bei berechtigtem Interesse Einsicht in die Grundbücher. Ausgenommen seien laut Heike Umlauft allerdings Rechtsanwälte. „Ohne eine Vollmacht des Grundstückeigentümers erhalten sie keine Einsicht in die Akten“, betont die 53-Jährige. Ein Termin müsse vorher nicht abgesprochen werden.

Äußerst konzentriert

„Viele Leute halten unsere Arbeit für langweilig und trocken“, weiß Heike Umlauft. „Das ist sie nicht. Trotzdem muss man die Arbeit wirklich mögen“, sagt Ute Grothmann. Das viele Sitzen sei manchmal schon anstrengend. Die beiden Justizfachangestelltinnen müssen immer äußerst konzentriert bei der Sache sein. „Das ist eine Art von anderem Stress, den wir hier haben. Was wir eigenverantwortlich bearbeiten, geht ohne weitere Prüfung genau so raus“, sagt Heike Umlauft. Deshalb müssten sie auch immer ganz genau aufpassen, wenn sie beispielsweise Änderungen in Grundbüchern vornehmen. Fehler dürfen ihnen nicht passieren. Denn: Aus den Grundbüchern wird absolut nichts entfernt. Was einmal im Grundbuch steht, bleibt für immer im Grundbuch – selbst fehlerhafte Angaben, wie beispielsweise ein falscher Name oder ein Zahlendreher.

Damit die Grundbücher dennoch ihre Richtigkeit haben, werden die Fehler in den Büchern vermerkt und anschließend berichtigt. „Vor einiger Zeit hatten wir hier einen sehr erstaunten Herren bei uns, der fragte, warum denn die längst beglichenen Grundschulden noch in seinem Grundbuch stehen“, erinnert sich Heike Umlauft. Auch diese Eintragungen bleiben in den Büchern, mit einem entsprechenden Vermerk, wenn die Schulden beglichen wurden. Das ist es auch, was Heike Umlauft und Ute Grothmann an ihrem Beruf so fasziniert. „Bei uns bleibt alles und kann bis zum Anfang zurückverfolgt werden“, sagt Ute Grothmann.