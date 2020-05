Angebote In Varel: Ferienpassaktionen finden trotz Corona-Krise statt

Varel Auch wenn die Corona-Krise anhält, müssen die Kinder in Varel in diesem Jahr nicht auf die Ferienpassaktionen verzichten. Das Programm ist ab sofort online. Wunschlisten können bis zum 5. Juni online erstellt werden.

Auch in diesem Jahr biete die Stadt Varel zusammen mit Vereinen und Organisationen wieder einen Ferienpass an, teilt die Stadt mit. Gemeinsam haben die Veranstalter ein Programm auf die Beine gestellt, das die Corona bedingten Einschränkungen und Vorgaben berücksichtigt. So sollen in diesem Jahr unter anderem T-Shirts kreativ gestaltet werden, es gibt ein Theaterprojekt, eine Babysitter-Ausbildung und Beachvolleyball. Eine Minecraft-Werkstatt wird online angeboten.

Insgesamt muss der Ferienpass in diesem Jahr ganz flexibel gehalten werden: Einige der im Vorfeld geplanten Aktionen mussten aufgrund der speziellen Situation bereits abgesagt werden, kurzfristige Absagen könnten sich durch neue Vorgaben ergeben. Ebenso kurzfristig könnten aber auch neue Angebote dazukommen. Die Veranstalter empfehlen, sich regelmäßig auf der Website der Stadt Varel über das aktuelle Programm des Ferienpasses zu informieren.

So funktioniert es: Ab sofort können die Aktionen des Ferienpasses unter www.ferienpass-varel.de eingesehen werden. Bis zum 5. Juni können dort Wunschlisten angelegt und bearbeitet werden. Drei Tage später wird durch das System eine automatische Zuteilung vorgenommen. Per E-Mail erfolgt eine Information, wer an welchen Aktionen teilnehmen kann und welche Kosten entstehen. Das Geld sollte bis zum 15. Juni überwiesen werden. Zusätzlich gibt es im Rathaus am 17. Juni in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit, die Aktionen bar zu bezahlen. Wer einen Berechtigungsausweis vorweisen kann, zahlt für die Aktionen die Hälfte des regulären Preises.

Wer Unterstützung beim Buchen benötigt, kann sich im Rathaus melden. Telefonisch ansprechbar sind Martina Zug unter Tel. 04451/126202 und Rüdiger Drewes unter 04451/126213.