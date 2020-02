Oldenburg

„kein Ausreichender Anlass Gegeben“ Verdi klagt gegen verkaufsoffene Sonntage in Oldenburg

Sollen zum Kramermarkt auch Geschäfte in Wechloy, an der Bremer Heerstraße oder an der Holler Landstraße öffnen dürfen? Die Gewerkschaft sagt „Nein“, so etwas sei nur im direkten Umfeld zulässig. Bei der Veranstaltung „Hallo Grünkohl“ geht man sogar noch einen Schritt weiter.