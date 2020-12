Bildung in Varel: Selbstständig basteln und lernen

Varel Selbstständig Dinge ausprobieren und sie verstehen – dass soll den Schülern der Hafenschule in Zukunft etwas leichter gemacht werden. Mit einer Spende über 2000 Euro hat der Förderverein der Schule zwölf Elektrobaukästen, eine Brückenwerkstatt und eine Zahnradwerkstatt angeschafft. Das Geld dafür stammt von dem Flugzeugzulieferer Deharde aus Varel.

Die Firma verzichtet darauf, ihren Kunden Weihnachtsgeschenke zu machen und spendet stattdessen das Geld. „Aber es ist zweckgebunden“, erklärt Jens Nienaber, Leiter der Hafenschule. Mit dem Geld soll technisches Verständnis gefördert werden.

Mit den verschiedenen Kästen sollen die Schulkinder in der Lage sein, sich selbst ein gewisses Verständnis anzueignen. Den Kästen liegen Aufgaben bei, die die Schüler erfüllen sollen. Dabei erklärt aber kein Lehrer, wie sich zum Beispiel eine Brücke am besten bauen lässt, sondern die Schüler müssen es selbst herausfinden, indem sie einfach Dinge ausprobieren, testen, wo die Brücke am stabilsten ist und eine Lösung finden, wenn sie nicht hält.

„Die Kinder werden so zu dem angeregt, was im ganz normalen Schulalltag manchmal leider zu kurz kommt: zum selbstständigen Denken“, sagt Jens Nienaber. So könnten sie die Logik hinter diesen Systemen verstehen. Außerdem müssen sie zusammen im Team arbeiten, um die gestellten Aufgaben auch zu erfüllen.

Die Baukästen könnten dabei sowohl im Unterricht als auch in der Pause benutzt werden. Jens Nienaber hat damit schon an seiner früheren Schule Erfahrung gesammelt: „Wir haben damit ganze Projektwochen gefüllt.“ Ein weiterer Vorteil: Selbst mit den Kästen zu experimentieren macht den Kindern wesentlich mehr Spaß, als dem normalen Unterricht zu folgen.