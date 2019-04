Varel Mitten in den Abiturprüfungen stecken in diesen Tagen die 75 Zwölftklässler am Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel. In diesem Jahr wird der letzte G 8-Abijahrgang geprüft, letztmalig legen Schüler nach zwölf statt dreizehn Schuljahren ihr Abi ab. Niedersachsen kehrt zum Abitur nach 13 Jahren (G 9) zurück.

Im nächsten Jahr wird es deshalb erstmals am LMG keine Abiprüfung geben; 2021 wird der erste G 9-Jahrgang sein Abi ablegen. Wer in diesem Jahr sein Abi nach zwölf Jahren nicht schafft, muss grundsätzlich insgesamt vierzehn Jahre investieren und damit zwei weitere Jahre am Lothar-Meyer-Gymnasium bleiben, erläutert Oberstufenkoordinator Michael Frels.

Mit den Schülern, bei denen es mit dem Abitur eng werden könnte, sind frühzeitig Gespräche geführt worden, einige sind zurückgegangen, andere kalkulieren ein Abi erst in zwei Jahren ein, so Michael Frels.

Der Oberstufenkoordinator ist neuerdings auch kommissarischer Schulleiter des Lothar-Meyer-Gymnasiums, nachdem sein Vorgänger Clemens Pauer zum Schulleiter in Nordenham berufen wurde. Wer künftig das Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel leiten wird, steht noch nicht fest, so Frels.

Und auch räumlich wird sich am Gymnasium an der Moltkestraße einiges ändern. Nachdem der Neubau an der Mühlenstraße fertig ist, wird derzeit der M-Trakt komplett entkernt. Er soll künftig Platz bieten für moderne Kunst- und Musikräume sowie eine große Cafeteria.