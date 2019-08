Varel Ziemlich aufgeregt wartete die kleine Samara Alina am Samstag darauf, endlich ein Schulkind zu werden. Gemeinsam mit ihren Eltern und der Patentante war sie zur Grundschule Osterstraße gekommen. „Am meisten freue ich mich auf Mathe. Rechnen kann ich schon ganz gut“, sagte das Mädchen und verriet, sich dieses Wissen von ihrer großen Schwester abgeguckt zu haben.

Noch etwas skeptisch schaute Jorge Elias drein und sein Vater meinte: „Er weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Aber wenn er warm geworden ist, steht er in der ersten Reihe.“ Außerdem seien die Kinder im Kindergarten gut auf die Zahlen und Buchstaben vorbereitet worden.

„Wir wissen, dass sie uns ihr Liebstes anvertrauen“, sagte Schulleiterin Nannette Beier-Poerschke, bei der Begrüßung. In der Sporthalle waren Eltern und Großeltern sowie die 28 Mädchen und Jungen, die von nun an Schulkinder sind, zur Einschulungsfeier zusammengekommen. Zuvor hatten einige Familien besondere Gottesdienste in der St.-Bonifatius- oder Schlosskirche besucht.

„Die Begegnung mit den kleinen Menschen fasziniert uns immer wieder, denn wir lernen Einzelpersönlichkeiten kennen, die sich voneinander unterscheiden und die auch wieder ganz anders sind als alle, mit denen wir es früher zu tun hatten“, sagte die Schulleiterin und betonte: „Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, werden wir den Kindern eine Orientierung geben, sie begleiten, fördern und stärken, damit sie zu selbstständigen, toleranten, mutigen, hilfsbereiten und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten heranwachsen.“

Die Schüler der zweiten Klassen führten ein Theaterstück auf, dass sie fleißig einstudiert hatten. Sie bekamen viel Beifall. Gezeigt wurde eine Unterrichtsstunde, in der die Kinder mit Hilfe eines Zauberstabs einen Willkommensgruß für die Neuen gestalteten.

Anschließend ging es für die Abc-Schützen erstmals mit ihren Lehrerinnen Sara Peters und Carolin Knorr-Hahnenfeld in die Klassenräume. Nach der ersten aufregenden Unterrichtsstunde gab es endlich die Schultüten. Abschließend ermunterte die Schulleiterin die Eltern, durch Mitarbeit in den schulischen Gremien, wie Elternrat oder im Förderverein, die Schule aktiv mitzugestalten.