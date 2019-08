Varel Was tun, wenn plötzlich jemand zusammenbricht und sich nicht mehr rührt? Klar, den Rettungswagen rufen. Bis der da ist, verstreichen aber wertvolle Minuten. Bis dahin sind engagierte und kompetente Ersthelfer gefragt. Nur von denen gibt es oft viel zu wenige. Etwa 40 Prozent der Deutschen beherrschen die Laienreanimation.

Damit es noch mehr werden, gibt es das Projekt „Prüfen – Rufen – Drücken: Schulen machen Schüler zu Lebensrettern“, vom Verein Aktion gegen Herzflimmern und der Gesundheitsregion JadeWeser. An den Schulen soll den Schülern die Reanimation beigebracht werden, um so die Zahl kompetenter Ersthelfer Stück für Stück zu erhöhen.

Prüfen, rufen, drücken – so geht’s Ein Mensch hat plötzlich einen Herzstillstand und bricht zusammen. So können Ersthelfer seine Überlebenschancen erhöhen. Prüfen: Den Patienten laut und deutlich ansprechen und dann an den Schultern rütteln. Kommt keine Reaktion, den Hals überstrecken und die Atmung prüfen. Wenn er nicht reagiert und nicht atmet, hat der Patient wahrscheinlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Rufen: Einen Notruf unter 112 absetzen und Hilfe aus der Umgebung holen, die bei der Reanimation ablöst oder die Rettungskräfte in Empfang nimmt. Drücken: Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte etwa 100 Mal pro Minute mit beiden Händen auf der Mitte des Brustkorbs diesen fünf Zentimeter tief eindrücken.

Als erste Schule im Landkreis Friesland nimmt sich die Oberschule in Varel dieser Aufgabe an. Am Montag wurden einige Lehrer der Schule darin geschult, wie man Kindern und Jugendlichen die Reanimation näherbringt.

Warum gerade bei den Kindern anfangen? „Kinder sind oft mit ihren Eltern oder Großeltern alleine und können dann einspringen, wenn etwas passiert“, erklärte Landrat Sven Ambrosy am Montag. Zudem gingen Kinder und Jugendliche viel unbeschwerter an das Thema heran. Dazu kommt: „Über die Kinder erreichen wir auch die Eltern.“

Für die Lehrer der OBS Varel hieß es am Montag erst einmal: drücken, bis es „Klick“ macht. Unter Anleitung von Projektkoordinatorin Maike Brötje probten sie an Übungspuppen die Herzdruckmassage – und jedes Mal, wenn sie den Brustkorb der Puppe tief genug eingedrückt haben, gab die ein Klicken von sich.

Aber wie geht sie denn nun, die richtige Reanimation?

Maike Brötje macht es vor: Beide Hände mit dem Handballen auf der Mitte des Brustkorbs platzieren und mit dem gesamten Oberkörper etwa 100 Mal in der Minute den Brustkorb fünf bis sechs Zentimeter tief eindrücken.

Ganz wichtig: „Nicht aufhören, bis die Rettungskräfte da sind“, sagt Maike Brötje. Mit der Reanimation wird der Kreislauf noch in Schwung gehalten. Hört man auf, steht der Notkreislauf wieder. Die Reanimation wird aber sehr schnell sehr anstrengend. Nach etwa zwei Minuten lässt die Qualität der Reanimation nach. Wer kann, sollte sich mit jemandem abwechseln.

Aber die Mühe lohnt sich. Schon nach fünf Minuten ohne Herzdruckmassage können am Gehirn bleibende Schäden entstehen, mit jeder Minute verringert sich die Überlebenswahrscheinlichkeit um zehn Prozent. Wird der Betroffene reanimiert, verbessern sich die Überlebenschancen erheblich.

Mit Hilfe des Reanimationsunterrichts in der Schule soll die Rate der Laienreanimationen gesteigert werden. Auf dem Wissen aufbauend könne man später auch noch den Umgang mit einem Defibrillator oder die Beatmung proben.