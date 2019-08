Varel Die Vareler Ferienpass-Aktionen gehen in die letzte Runde. Das Team der Stadtjugendpflege lädt ein zu einer Premiere: Zum ersten Mal überhaupt feiern Kinder und Erwachsene ein Ferienpass-Abschlussfest am Freitag, 9. August, von 15 bis 18 Uhr in der Weberei an der Oldenburger Straße.

Markus Rohde aus Oldenburg – vielen aus der Band „Die Blindfische“ bekannt – präsentiert mit seinem Programm „Piraten, Wellen und Spinat“ Rockmusik für Kinder. Danach gibt es Tanz und Stimmung in der Disco sowie viele andere Attraktionen für die Kinder. Auch Kuchen, Bratwurst, alkoholfreie Cocktails und andere Leckereien sowie heiße und kalte Getränke werden zur Stärkung angeboten beim Ferienpass-Abschlussfest.

Die Organisatoren sorgen für eine Hüpfburg und für Geschicklichkeitsspiele für Kinder. Der Deutsche Kinderschutzbund sorgt für Kuchen und Getränke, der Eintritt zum Abschlussfest ist frei. 304 Kinder haben in diesem Jahr an den Ferienpass-Aktionen teilgenommen, 81 Angebote von der Jugendpflege und von Vereinen standen zur Auswahl. Höhepunkte waren die Familienfahrten, unter anderem nach Wangerooge und in den Vogelpark Walsrode.