Varel Groß aufgetischt wurde am Freitag in der Wohngruppe an der Oldenburger Straße des Vareler Waisenstifts. In den vergangenen Jahren hat das Waisenstift 55 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus acht verschiedenen Ländern fit für das Leben in Deutschland gemacht – mehr als 40 davon in der Wohngruppe an der Oldenburger Straße. Mit einem Fest wollten sie zeigen, was aus ihnen geworden ist.

Und die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen: Etwa die Hälfte der Flüchtlinge ist in Varel geblieben, viele haben bereits ihre eigene Wohnung, machen eine Ausbildung, sind schon im Beruf oder besuchen eine weiterführende Schule. „Einer hat sogar seinen Hauptschulabschluss geschafft, obwohl er noch nicht einmal in seiner eigenen Sprache lesen und schreiben konnte“, erzählt Antje Hildebrandt, Leiterin der Wohngruppe. Ein anderer machte 2017 seinen Abschluss an den BBS als Jahrgangsbester.

An diesen Erfolgen hatten viele Menschen Anteil: „Die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung war groß. Die Leute haben uns Bücher gebracht, Deutschunterricht gegeben oder sich als Dolmetscher angeboten“, sagt Hildebrandt. „Da war eine Riesenbereitschaft, die Jungs zu integrieren und zu unterstützen.“ Auch Firmen und Behörden hätten wesentlich zum Erfolg der Arbeit beigetragen.

Dabei mussten die jungen Männer nicht nur Hindernisse in der Sprache, der Kultur und in der Schule überwinden, sondern auch bei ganz alltäglichen Dingen – zum Beispiel beim Fahrradfahren oder einem Hallenbadbesuch. Die Flüchtlinge konnten weder schwimmen noch Rad fahren. „Aber alle haben jetzt das Seepferdchen und einen Fahrradführerschein“, erklärt Claudia Preuß, Leiterin des Waisenstifts.

Der erste Flüchtling, der vom Waisenstift aufgenommen wurde, ist Ghasim Hosseini. Er kam im Oktober 2015 mit 16 Jahren nach Varel. „Es war anstrengend, vor allem mit der Sprache“, sagt er. Damals konnte er weder deutsch noch englisch. „Aber die Leute waren nett und haben mir geholfen. Das in der Wohngruppe war eine gute Zeit.“ Nachdem er seinen Hauptschulabschluss in der Tasche hatte, fand er einen Ausbildungsplatz zum Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär. Mittlerweile ist er im zweiten Lehrjahr.

Omid Alokozai, Sprecher der Wohngruppe an der Oldenburger Straße, betonte in einer kurzen Ansprache, dass die jungen Flüchtlinge auch weiter Hilfe brauchen – sei es bei der Suche nach günstigen Wohnungen, Ausbildungsplätzen oder einem festen Job. Auch ihm hat der Aufenthalt in der Wohngruppe geholfen, er macht jetzt eine Ausbildung zum Informatiker. „Mit unserer Party wollen wir beweisen, dass wir uns gut integriert haben“, sagt er.