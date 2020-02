Varel Am Freitag haben die Heinz-Neukäter-Schule und die Pestalozzischule ihre Zusammenlegung gefeiert. Beide Förderschulen sind seit 2015 am Standort an der Oldenburger Straße untergebracht. Jetzt wurde aus den beiden Schulen eine gemacht. Die Schule heißt von nun an Heinz-Neukäter-Schule Förderschule Emotionale und Soziale Entwicklung + Lernen. Das neue Schild enthält auch das Logo der Pestalozzischule, um zu zeigen, „dass hier jede Menge Pestalozzischule drinsteckt“, wie Schulleiterin Dr. Sandra Heidenreich bei der Feier in der Sporthalle an der Oldenburger Straße erklärte – auch wenn es die Pestalozzischule nicht mehr gibt.

Ein Blick zurück: Im Herbst 2015 musste die Heinz-Neukäter-Schule aus ihrem Gebäude in Roffhausen ausziehen, weil die Schimmelpilz-Werte in der Raumluft zu hoch waren. „Wir sind innerhalb von drei Tagen mit der kompletten Schule umgezogen“, sagte Sandra Heidenreich. Hunderte Kartons wurden gepackt, die Schüler durften derweil zu Hause bleiben.

Am neuen Standort ergab sich aber schnell ein Problem: Der Platz reichte nicht. Jede Nische wurde belegt, Fachräume gab es fortan nicht mehr. Schließlich waren plötzlich 100 Schüler mehr an der Schule. Die Situation kam auch bei den Schülern nicht gut an, Konflikte zwischen den Schülern der Pestalozzischule und der Heinz-Neukäter-Schule bahnten sich an.

Mittlerweile – das wurde bei der Feier deutlich – sind die Wogen in der Schülerschaft geglättet. Die Platzprobleme indes bleiben. Mehr als 200 Schüler sind an dem maroden Standort untergebracht, ein neues, größeres Gebäude muss dringend her. „Ich frage mich, wie wir hier alle reinpassen sollen. Ich hoffe, dass wir bald umziehen können“, so Sandra Heidenreich.

Wo die Schule künftig sein wird, ist noch offen. Der Landkreis, Träger der Schule, hatte ursprünglich geplant, die Förderschule an den Riesweg in Obenstrohe zu verlegen und die Oberschule dort mit der Oberschule in Varel zusammenzulegen. Gegen diese Pläne hatten die Oberschüler aber lautstark demonstriert, der Vorschlag schließlich zurückgezogen. Derzeit läuft die Suche nach einem geeigneten Standort für ein neues Förderschulgebäude noch.