Varel /Friesische Wehde Dieses Jahr ist es soweit: „Der Gemeinnützige“ wird 200 Jahre alt – ein echtes friesisches Urgestein. Die NWZ ist im Rahmen des Jubiläums allerdings auf der Suche nach etwas Jungem und Frischem. Deshalb suchen wir euch!

• Wer macht mit?

Ihr seid in der Jugendabteilung eines Vereins, der Freiwilligen Feuerwehr oder einer ähnlichen Gemeinschaft? Ihr kommt aus Varel oder der Friesischen Wehde? Ihr seid ein richtig cooles Team und wollt das in einem Video zeigen? Dann macht mit bei unserem Preisausschreiben. Ihr könnt zwei Mal 1000€ Euro für euren Verein gewinnen.

• Das Müsst ihr tun

Zeigt uns in einem maximal zwei Minuten langen Video, was ihr alles so drauf habt. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Macht es laut, schrill, bunt und sagt uns, was ihr könnt und wie ihr euch die Zeitung der Zukunft vorstellt!

Der Einsendeschluss ist der 31. August. Unter allen Videoeinsendungen ermittelt eine Jury einen ersten Preis, noch einmal 1000 Euro verteilt das Publikum, das ebenfalls mit abstimmen darf.

• Hier muss es hin

 Und wohin mit dem Video? Ganz einfach: Schickt das Video online via „WeTransfer“ oder „Dropbox“ an sachan@nwzmedien.de oder auf einem Datenträger (DVD, USB-Stick) an die Adresse: NWZ-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Redaktion SACH AN!, Stichwort: Vereinsvideo, Peterstraße 28 - 34, 26121 Oldenburg.

• Das müsst ihr angeben

 Bitte gebt in eurer E-Mail oder einem beigelegten Schreiben einen Ansprechpartner für Rückfragen sowie eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer an.

Einen fetzigen Trailer findet ihr auf dem YouTube-Channel von „Sach an!“ und bei NWZ-Online.

