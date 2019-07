Kontakt zur Hebammenzentrale

Telefonisch oder per Mail kann Kontakt zur Hebammenzentrale aufgenommen werden. Fenna Wardenburg und ihre Kollegin Alexandra Hartwig sind montags, donnerstags und freitags jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr sowie dienstags und mittwochs von 13 bis 16 Uhr unter Telefon 04451/9202580 oder per E-Mail an info@hebammenzentrale-friesland.de erreichbar.

Zudem sind in allen gynäkologischen Praxen des Landkreises Informations-Blätter erhältlich.

Mehr Infos unter www.hebammenzentrale-friesland.de