Varel Dieses Jahr ist es soweit: Der Gemeinnützige, die Tageszeitung aus Varel, wird 200 Jahre alt – ein echtes Urgestein und ziemlich, ziemlich alt. Wir sind im Zuge dessen aber auf der Suche nach etwas Jungem und Frischem…WIR SUCHEN EUCH!

Ihr seid in der Jugendabteilung eines Vereins, der Freiwilligen Feuerwehr oder einer ähnlichen Gemeinschaft vertreten? Ihr kommt aus Varel oder der friesischen Wede (Zetel, Bockhorn, Dangast…)? Ihr seid ein richtig cooles Team und wollt das in einem Video zeigen?

Dann macht mit bei unserem Preisausschreiben und gewinnt mit etwas Glück 2x 1000 Euro für eure Vereinskasse. Zeigt uns in einem zweiminütigem Video, was ihr drauf habt! Der Einsendeschluss ist der 31. August 2018.

2x 1000 Euro? Wie jetzt? Ja, ihr habt richtig gehört. Unter allen Videoeinsendungen verlosen wir 2x 1000 Euro (1x Jurypreis und 1x Publikumspreis).

Und wohin mit dem Video?

Ganz einfach: Das Video schickt ihr via WeTransfer oder Dropbox an sachan@nwzmedien.de oder auf einem Datenträger an folgende Adresse:

NWZ-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Redaktion SACH AN!

Stichwort: Vereinsvideo

Peterstraße 28 – 34

26121 Oldenburg

Bitte gebt in eurer E-Mail oder einem beigelegten Schreiben einen Ansprechpartner für Rückfragen sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. SACH AN! freut sich auf eure zahlreichen Einsendungen!

Das sind die SACH AN!-Accounts:

►YOUTUBE: www.youtube.com/SACHANChannel

►FACEBOOK Sach an Channel

►INSTAGRAM: sach_an_channel

►SNAPCHAT: sachan_channel

Geschäftliche Anfragen bitte an: sachan@nwzmedien.de