Varel Der Weg ist zugegeben ziemlich verlockend: Statt von der Nelkenstraße über Großestraße, Achternstraße, Hagenstraße und Waisenhausstraße zu gehen, kann man von der Nelkenstraße aus auch eine schattige Abkürzung nehmen. Die Abkürzung ist höchstens halb so lang wie der offizielle Weg, der gut 900 Meter misst. Zeitersparnis zu Fuß: ca. fünf Minuten.

Es gibt nur ein Problem mit der Abkürzung: Sie führt mitten über das Gelände des Waisenstifts. Und wer dort nicht arbeitet oder wohnt, hat dort auch nichts zu suchen.

Aber in letzter Zeit häufen sich laut Waisenstift-Leiterin Claudia Preuß die Abkürzer auf dem Waisenstift-Gelände. Dass in dem Wald und auf den Grünflächen im hinteren Bereich des Waisenstift-Areals hin und wieder Spaziergänger unterwegs sind, ist nicht ungewöhnlich. Werden die darauf hingewiesen, dass sie sich auf Privatgelände befinden, hat sich das Thema dann in der Regel auch erledigt. Aber was die Mitarbeiter und vor allem auch die Kinder des Waisenstifts in der jüngsten Vergangenheit erleben mussten, bringt das Fass dann doch zum Überlaufen.

Offenbar ist die Abkürzung nämlich besonders bei jungen Erwachsenen beliebt, die sich angetrunken von der Nelkenstraße auf den Weg in Richtung McDonalds machen – und die reagieren laut Claudia Preuß auf Ansprachen wenig freundlich. „Unser Hausmeister wurde nur angepöbelt als er die Leute angesprochen hat“, sagt sie. Dazu kommt, dass Müll und Bierflaschen auf dem Waisenstiftgelände liegen gelassen werden, Schilder, die auf das Privatgelände hinweisen, einfach umgetreten und Fahrräder geklaut wurden.

Manche machen es sich auch einfach auf dem Sportplatz des Waisenstifts bequem. Immer wieder schauen außerdem ungebetene Gäste von draußen durchs Fenster in die Häuser der Wohngruppen hinein. Vorläufiger Höhepunkt: Ein Betrunkener, der einfach ins Haus des Waisenstifts an der Nelkenstraße marschierte und nach Wasser verlangte. Er wurde von der Polizei nach draußen begleitet.

„Es nimmt Überhand. Die Privatsphäre wird nicht mehr respektiert“, sagt Claudia Preuß. Dabei sei es ihr durchaus unangenehm, das Thema öffentlich zu machen. „Es gibt ja auch mit unseren Kindern hier mal Probleme in der Nachbarschaft.“

Aber beim Waisenstift gehe es vor allem um den Schutz der Kinder und Familien. Die Kinder im Waisenstift bräuchten ein gewisses Maß an Anonymität. Der Waisenstift sei für die Kinder schließlich das Zuhause. „Und es will schließlich niemand irgendwo nach Hause kommen, wo er angepöbelt wird“, sagt Claudia Preuß.

Die Kinder bräuchten Schutz – und den zu gewährleisten sei eben auch Aufgabe des Waisenstifts. Wenn ständig fremde Menschen in dem Zuhause der Kinder unterwegs sind, mache das den Kindern vor allem eins: Angst. Claudia Preuß appelliert deshalb an alle, die Privatsphäre der Kinder zu respektieren.