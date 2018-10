Varel „Hier gehen Menschen rein, die bald sterben“, sagt Amalia. Die Fünfjährige steht in der Wohnküche des Hospizes und besucht zum ersten Mal ihre Nachbarn. Amalia geht in den neuen Waldkindergarten, der direkt neben dem Hospiz gebaut wurde. Beim Richtfest hatten das stationäre Hospiz und die ambulante Hospizbewegung die 95 Kinder zum Eisessen ins Hospiz eingeladen.

Im Garten gibt es Eis für alle und anschließend toben die Kinder durch den Garten. Einem Jungen dauert es zu lange, bis er sein Eis bekommt, er schnappt sich schon mal ein Stück Gurke vom Küchentisch. Dort sitzen Roswitha Wöbker und Christiane Normann. Roswitha Wöbker lebt seit zweieinhalb Monaten im Hospiz in Varel, Christiane Normann hat dort kürzlich ihren 50. Geburtstag gefeiert.

Die beiden Frauen lachen herzlich über die tobenden Kinder. „Ich freue mich über die Aufheiterung“, sagt Christiane Normann. Seit zwei Wochen lebt sie im Hospiz und schon oft hat sie am Fenster gesessen und den Kindern beim Spielen zugesehen. „Die Kombination Hospiz und Kindergarten direkt nebeneinander finde ich gut“, sagt sie.

„Hier ist Leben in voller Bandbreite“, weiß Christian Winkel, stellvertretender Pflegedienstleiter des Hospizes in Varel. „Leben und Tod liegen hier nah beieinander“, sagt er und weist auf eine Kerze, die vor einer Zimmertür steht – ein Zeichen dafür, dass dort kürzlich ein Mensch gestorben ist.

Acht Gästezimmer gibt es im Hospiz auf dem ehemaligen Kasernengelände, dazu ein Zimmer für Angehörige. Die Gäste und ihre Angehörigen können selbst entscheiden, wie sie ihre letzte gemeinsame Zeit miteinander verbringen möchten. Neben dem Angehörigenzimmer gibt es Beistellbetten und Liegesessel, aber auch die Möglichkeit, gemeinsam in einem Bett zu schlafen.

„Wir richten uns ganz nach den Wünschen unserer Gäste“, sagt Christian Winkel, „und wenn einer nachts um drei Uhr eine Suppe möchte, kriegen wir auch das hin“. Jeder wird dort so genommen, wie er ist und darf tun und lassen, was er möchte.

So bleibt Jakob Berg beim Besuch der Kinder lieber in seinem Zimmer und geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach: dem Malen. Er lebt seit zwei Wochen im Hospiz und hat in seinem Zimmer eine Staffelei, an der er immer, wenn es ihm einigermaßen gut geht, sitzt und malt. Am Mittwoch hatte er gerade ein neues Bild begonnen; es zeigt Christus am Kreuz.

Der 80-Jährige ist froh, im Hospiz sein zu dürfen: „Es könnte nicht besser sein, die Menschen hier sind so liebenswürdig“, sagt er, während draußen im großen Flur die Kinder zum Abschied „Bummela Bummelalaterne“ singen.