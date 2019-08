Varel Einen sehr ungewöhnlichen Notfall hatte die Vareler Polizei am Mittwoch: Ein Mädchen bat um Hilfe, weil es seine Schule nicht finden konnte. Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, war die Elfjährige am Mittwochmorgen mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und hatte sich verfahren. Gegen 7 Uhr morgens ging bei der Leitstelle in Oldenburg der Notruf ein.

Aber nicht nur, dass das Mädchen die Schule nicht finden konnte: Am Mittwoch waren auch noch Ferien. Die Schulzeit startete erst am Donnerstag wieder. Weil das Mädchen einen Tag zu früh dran war, kontaktierten die Beamten den Vater des Mädchens. Die Polizisten warteten zusammen mit dem Kind auf den Vater, der seine Tochter wieder nach Hause brachte.