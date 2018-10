Varel Der Lehrer, der vor den Herbstferien nicht gemeinsam mit seiner Klasse von einer Klassenfahrt nach Polen zurückgekehrt war, unterrichtet vorerst nicht mehr am Lothar-Meyer-Gymnasium in Varel. Das bestätigte am Freitag die Niedersächsische Landesschulbehörde in Hannover auf Nachfrage der NWZ. „Er ist aber nicht suspendiert“, betonte Sprecher Andreas Herbig.

Die Tatsache, dass die 17 minderjährigen Schülerinnen und Schüler, die nach Behördenangaben „überwiegend dem zehnten Jahrgang angehören“, Ende September ohne den in der Schülerschaft beliebten Pädagogen per Zug die Rückreise nach Varel antreten mussten, hat bei einigen Eltern für Aufregung gesorgt.

Die von der Landesschulbehörde angekündigte Anhörung aller Beteiligten habe indes wie geplant stattgefunden, sagte Andreas Herbig am Freitag. Zwar wollte der Sprecher erneut mit Hinweis auf das laufende Verfahren und die Persönlichkeitsrechte des Lehrers keine näheren Details preis geben. Dennoch: „Gegen ihn wurden dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet“, sagte Andreas Herbig. Gerüchte, wonach die polnische Polizei den Mann vor der Abfahrt am Bahnhof festgehalten habe, bestätigte er abermals nicht. Nach NWZ-Informationen waren es krankheitsbedingte Gründe.

Die Rückfahrt traten die Schüler mit der einzig verbliebenen Erwachsenen an, einer Bundesfreiwilligendienstleistenden. Ganz alleine sei die junge Frau aber nicht gewesen, sagte Herbig. So seien sie und die 17 LMG-Schüler von zwei Lehrern einer anderen Schule, deren Klasse ebenfalls von dem Bahnhof abreiste, mitbetreut worden. Gemeinsam fuhren sie nach Berlin. „Von dort aus reiste die LMG-Klasse aus Polen mit einer Klasse des Lothar-Meyer-Gymnasium, die zu einer eigenen Klassenfahrt in der Hauptstadt weilte, unter Lehrer-Aufsicht zurück nach Varel“, sagte Andreas Herbig.

„Es müssen bei Klassenfahrten nicht zwei Lehrer dabei sein“, sagte der Sprecher die Niedersächsische Landesschulbehörde. Er zitierte aus der Gesetzesvorlage: „Es reicht, wenn eine Lehrkraft und eine geeignete andere Person mitfahren.“ Das könne ein Elternteil oder eine erwachsene Bundesfreiwilligendienstleistende sein.