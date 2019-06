Varel Spaß, Stolz und ein bisschen Drama: Mit einer launigen Abschlussfeier wurden am Freitagvormittag an der Oberschule Varel 72 Absolventen verabschiedet. Für die Klassenlehrer war das eine Tragödie. Sie hatten diese heimlich einstudiert und führten das Stück in drei Akten als Überraschungseinlage auf. Das Besondere: Die Männer spielten Frauen und die Frauen Männer, und alle Darsteller lasen ihren Text samt Regieanweisungen vom Manuskript ab – was für spontane Lacher sorgte.

Alle Absolventen 2019 der Oberschule Varel Klasse 9: Gionata D’Agosta, Hussein El Khatib, Justin Menke, Lena-Jule Engel, Hadi Taki, Mika Westermann, Lisa Decker, Belal El-Hussein, Rabea Sofie Morgenthaler, Laura-Jasmin Peters, Max Schikora, Gresa Berisha, Emma Forche, Hendrik König, Nils Niebuhr, Clarissa van Rahden, Fabian Wonn. Klasse 10a: Agnesa Berisha, Joke Marie Blanke, Leonie Böcker, Majida Chakaroun, Mohammad Chour, Ewa Cozac, Tahir Gashi, Leonie-Doreen Iken, Shahriyar Jafari, Alena Janßen, Lea-Marie Korzuschnik, Tjorven Meyrose, Levke Michelsen, Lennart Schröder, Celine Segger, Haci Ali Seker, Lea-Sophie Wolf, Patricia zur Loye. Klasse 10b: Jamel Ben Hamada, Christos Bletsogiannis, Philip Bümmerstede, Niklas Büther, Kim Charlotte Conrad, Omar El- Hussein, Hannah Haupt, Tommy Lee John, Valerie Kusmin, Saskia Mücke, Lea Mae Neundörffer, Lozan Nori, Andi Tafani, Zosbin Undav, Vivian Celine Veit, Athina Vrettopoulou. Klasse 10c: Hannes Albers, Gina Josefine Bitter, Jannik Blümel, Janine Brandt, Laura Büscher, Oliver Geudtner, Finja Graf, Jana-Marie Hadler, Leon Harms, Réne Kröger, Rieka Kühn, Bennett Langner, Lucca Müller, Falk Praß-Jürgens, Hendryk Steinbach, Marie Willbrand. Klasse 10d: Manar Al-Khatib, Benno Claassen, Adriana Corigliano, Sabrina Dasgin, Sofia Demaj, Isa Fakhro, Oskar Filmer, Fynn Ake Haase, Lukas Kabelitz, Jann Fritz Luers, Pierre Lüke, Julien Meinen, David Osterloh.

Die Schülerrede hielten Tjorven Meyrose und Leonie Iken. Sie ließen die vergangenen Schuljahre noch einmal launig Revue passieren: „Wir werden unsere Erlebnisse immer im Gedächtnis behalten.“ Die jungen Erwachsenen bedankten sich bei den Lehrern für deren Geduld ebenso wie bei ihren Eltern. „Ein Lebensabschnitt ist zu Ende gegangen, ein neuer beginnt jetzt“, blickte Tjorven Meyrose auf das nun für viele beginnende Arbeitsleben voraus. Er forderte alle auf: „Befolgt nicht immer die Regeln, Zukunft ist das, was ihr daraus macht.“

In seiner sehr interessanten Laudatio regte Schulleiter Andreas Michalke zum Nachdenken an. Er zitierte den chinesischen Philosophen Laozi, der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll. „Ihr bekommt heute eure Zeugnisse, also eine sichtbare Form“, sagte Michalke: „Aber nur in Verbindung mit der nichtsichtbaren Seite, dem Lernen, Verstehen und der persönlichen Entwicklung, ist es etwas wert.“ Die Abschlussklassen 2019 bezeichnete er als „ausgesprochen guten Jahrgang“. „Viele haben über ihren schulischen Rahmen hinaus viel Fleiß investiert, was zum Gelingen des Abschlusses beigetragen hat. Darauf könnt ihr stolz sein.“

Varels Bürgermeister Gerd-Christian Wagner ging in seinem Grußwort auf das ein, was nun vor den jungen Menschen liegt. „Ihr müsst euer Leben eigenverantwortlich in die Hand nehmen“, sagte er und machte ihnen Mut: „Unsere Arbeitgeber brauchen euch dringend.“ Die Elternvertreterin Melanie Iken gratulierte ebenfalls: „Es wird spannend sein, welchen Weg unsere Kinder künftig einschlagen werden.“

Durch das Programm führte Schüler Tommy Lee John. Für musikalische Unterhaltung sorgte Phillip Theesfeld, der eine auf den Schulabschluss umgetextete Version von Marius Müller-Westernhagens Lied „Freiheit“ sang, sowie Anna Gebken mit ihrem emotionalen Klavierspiel.

