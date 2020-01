Varel Die Diskussion um die Zukunft der Oberschulen in Varel geht weiter: Stadtverwaltung und Rat liegt ein Schreiben der Oberschule an der Arngaster Straße vor, in dem von „Gefahren für die Qualität des Bildungsstandortes Varel“ die Rede ist, sollten die Oberschulen Obenstrohe und Arngaster Straße nicht zusammengelegt werden. Der Redaktion des „Gemeinnützigen“ liegt das Schreiben ebenfalls vor.

Die Entscheidung, die beiden Oberschulen nicht zusammenzuführen, hat in der Oberschule Arngaster Straße offenbar für Verwunderung gesorgt. „Der Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung hat als Ergebnis eines ressourcenintensiven zweijährigen Prozesses den politischen Entscheidungsträgern mit deutlicher Mehrheit die Schaffung eines zukunftsfähigen Oberschulstandortes für die Stadt Varel empfohlen“, heißt es in dem Schreiben.

Diese Empfehlung basiere auf den rückläufigen Schülerzahlen an Oberschulen insgesamt. Der Trend sei zum Teil auf den demografischen Wandel, aber auch auf die hohen Anmeldezahlen an Gymnasien zurückzuführen. „Dieses Phänomen ist nicht Varel-spezifisch, sondern zeigt sich so in ganz Niedersachsen“, heißt es in dem Schreiben. Aus diesem Grund habe der Schulleitungsverband Niedersachsen auch schon klare Forderungen und mehr Unterstützung für die Oberschulen bei der Politik eingefordert.

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Oberschulen sei eine gut funktionierende Leitungsstruktur. Um die Schüler auf eine sich ständig verändernde Welt vorzubereiten, müssten auch die Schulen in der Lage sein, sich stetig zu verändern und weiterzuentwickeln. Diese Prozesse müssten aber auch gesteuert und bewertet werden, was nur mit entsprechenden Funktionsstellen wie einem didaktischen Leiter, einem Konrektor und Fachbereichskonferenzleitungen möglich sei. Die Zuweisung solcher Stellen ist aber an die Zahl der Schüler gebunden. Nur größere Schulen bekommen diese Stellen.

Die in dem Schreiben formulierte Befürchtung: Bestehen beide Oberschulen weiterhin nebeneinander her, werde keine der Schulen eine vollständige Schulleitung haben – und das habe Folgen: Die Arbeitsplätze an der Schule würden in Zeiten von Lehrermangel unattraktiver, das Bildungsangebot mit den verschiedenen Profilen Sprache, Wirtschaft, Gesundheit und Soziales, Technik sowie dem berufspraktischen Schwerpunkt könne bei zu wenigen Schülern nicht vollständig abgebildet werden, die Wahlmöglichkeiten der Schüler und damit der optimale Bildungsgang würden eingeschränkt.

Geringe Schülerzahlen bedrohten auch Vielfalt und Qualität des Ganztagsangebots, bei dem die Oberschule Arngaster Straße mit vielen anderen Schulen zusammenarbeite.

Außerdem, so wird in dem Schreiben argumentiert, biete der Standort an der Arngaster Straße nach Einschätzung des Schulamtes und des Gebäudemanagements des Landkreises optimale Voraussetzungen für eine vierzügige Oberschule. Das Gebäude sei baulich in bestem Zustand, zudem hätten die Schüler der zehnten Klasse die Möglichkeit, am Beruflichen Gymnasium Wirtschaft der BBS Varel zu hospitieren. Somit könnten die Schüler unter einem Dach vom Förderschulabschluss bis zum Abitur alle Schulabschlüsse machen.