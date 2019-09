Varel Rund zehn Jahre ist es her, da fing Dominic Gummar mit seiner Pflegeausbildung an. In seiner Ausbildungsklasse waren 20 Frauen und er als einziger Mann. Heute arbeitet er im Hospiz am Wattenmeer in Varel – und ist dort der einzige Mann, der ausschließlich als Pfleger arbeitet.

Fragt man Jungs, was sie später einmal werden wollen, gehen die Antworten meistens in Richtung Polizist, Lokführer oder Fußballstar. Die wenigsten malen sich aus, eines Tages in der Pflege zu arbeiten. Die gilt nach wie vor als Frauendomäne. In einer Analyse des Arbeitsmarkts in der Pflege der Bundesagentur für Arbeit aus diesem Jahr heißt es: „Vier von fünf Erwerbstätigen in der Alten- und Krankenpflege sind Frauen. In der Altenpflege liegt ihr Anteil mit 84 Prozent noch etwas höher als in der Krankenpflege (80 Prozent).“ Männer sind in der Pflege eine Ausnahme.

Als Mann ist es anders

Warum hat sich Dominic Gummar für seinen Beruf entschieden? „Ich wollte mit der Ausbildung erst einmal einen Einstieg finden und habe überlegt, noch ein Studium dranzuhängen“, sagt er. „Aber in der Ausbildung habe ich gemerkt, dass es viel mehr Spaß macht, für die Leute da zu sein.“

Und er hat gemerkt: Mit einem Pfleger wird mitunter etwas anders umgegangen, als mit einer Pflegerin. Das hat seine Vor- und Nachteile. „Wenn ich im Dienst bin, ist es manchmal etwas schwieriger, weil manche Frauen nicht von einem Mann versorgt werden wollen“, sagt Dominic Gummar. Auf der anderen Seite seien die Männer darauf eingestellt, von Frauen versorgt zu werden. „Das wäre sicher anders, wenn es mehr Männer in der Pflege gäbe“, ist sich der 31-jährige Pfleger sicher.

Gerade zu den männlichen Gästen im Hospiz hat Dominic Gummar als Mann aber auch einen anderen Zugang – und wenn es nur darum geht, über das Fußballspiel vom Vorabend zu sprechen. „Manche Männer sind wirklich froh, wenn sie sich einfach mal mit jemandem über Fußball unterhalten können.“

Nicht nur Trauer

Als Dominic Gummar beschloss, Pfleger zu werden, hielten sich die Reaktionen darauf in Grenzen. „Es gab Freunde, die gesagt haben, dass man in der Pflege nicht viel verdient“, erklärt er. „Aber als ich gesagt habe, dass ich ins Hospiz gehe, kamen deutlich mehr Reaktionen.“ In Varel ist er schon vom ersten Tag an dabei. „Aber es ist hier nicht so, wie viele denken. Hier ist nicht alles dunkel, grau und voller Trauer. Wir haben hier wirklich Spaß mit den Gästen“, sagt er. „Es ist nicht so, dass die Leute hier den ganzen Tag im Bett liegen und weinen.“

Das Schöne an der Arbeit im Hospiz sei, dass man den Menschen Wünsche erfüllen könne – sei es nach einer bestimmten Mahlzeit oder nach einem Bad. Mit den Gästen verbringe er mehr Zeit, als das in anderen Pflegeeinrichtungen der Fall ist – was nicht heißen soll, dass die Arbeit im Hospiz verglichen mit der in Krankenhäusern oder Pflegeheimen völlig entspannt ist. „Wir haben hier schwerstkranke Menschen mit ganz unterschiedlichen Symptomen und Bedürfnissen.“ Und: Der Besuch im Hospiz endet für die Gäste mit dem Tod. „Die Arbeit im Hospiz ist eben anders belastend“, sagt Dominic Gummar.

Wie geht man damit um?

„Ich persönlich denke mir, dass der Tod häufig eine Erlösung ist“, sagt der Pfleger. Aber er kümmert sich nicht nur um die Gäste, sondern auch um deren Angehörige. „Das ist oft viel belastender“, sagt Dominic Gummar. „Die Angehörigen müssen aufgefangen werden, wir führen da viele Gespräche.“

Wichtig sei, dass man davon nichts mit nach Hause nehme. Dominic Gummar hat dafür ein ganz einfaches Ritual: Bei der Arbeit im Hospiz trägt er einen Kasack, ein typisches Pfleger-Hemd. „Das ist für mich wie eine zweite Haut“, sagt er. Nach Dienstschluss streift er den Kasack und damit alles Belastende aus der Arbeit einfach ab. „Ich trauer’ zu Hause nicht nach. Spätestens meine Kinder lassen mich zu Hause die Arbeit ganz schnell vergessen.“