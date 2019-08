Schulstart

Im Schuljahr 2019/2020 werden 199 Kinder an den sechs Vareler Grundschulen eingeschult.Dies sind 28 weniger als im Vorjahr.

43 Kinder werden an der Grundschule Obenstrohe eingeschult, 34 an der Grundschule Langendamm, 33 Kinder an der Grundschule Am Schloßplatz, 29 an der Grundschule Osterstraße, 19 an der Grundschule Büppel, 16 in der Hafenschule und 25 Kinder kommen in den Schulkindergarten.

100 Euro Zuschuss für die Schulausstattung erhalten bedürftige Eltern von der Stadt Varel.

Beantragt wird das Fördergeld beim Jobcenter Varel unter der Telefonnummer: 04451/9530.