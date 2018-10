Geschäftsstelle

Als Ansprechpartner leitet seit 1. Oktober Damian Folkers-Ratajski als hauptamtlicher Mitarbeiter die Geschäftsstelle der Agenda 21 in Varel an der Schloßstraße 2. Er steht Projektträgern beratend zur Seite, verbindet sie mit relevanten Akteuren, prüft und unterstützt die Projektentwicklung. Voraussetzung sind Projekte mit einem klar definierten Ziel und Möglichkeiten der Durchführung. Öffnungszeiten: Damian Folkers-Ratajski ist wochentags von 8.30 bis 12.30 Uhr und zudem von Montag bis Mittwoch von 14 bis 16 Uhr in der Geschäftsstelle erreichbar. Termine nach Vereinbarung sind möglich. Tel.: 04451/ 9181063 und 01522/5689554. E-Mail: agenda-varel@outlook.de