Varel Der Tag der Architektur lädt an diesem Sonntag, 30. Juni, auch in Varel ein, besondere Gebäude vorzustellen. Landesweit werden 91 Objekte für Gespräche und Führungen geöffnet sein. In der Stadt ist dies der neue Anbau zum M-Trakt des Lothar-Meyer-Gymnasiums an der Mühlenstraße 25.

Der Architekt Sascha Biebricher steht als Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem lädt er zu Führungen um 11.30 und 15 Uhr ein und erläutert die Idee, die hinter dem Bau steckt. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Bauherr war der Landkreis Friesland.

Ende 2017 wurde mit den Bauarbeiten am Anbau zum M-Trakt begonnen. Seit Mitte Oktober 2018 werden die zehn allgemeinen Unterrichtsräume, ausgestattet als digitale Klassenzimmer mit Activeboards, genutzt. Eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung, Einzelraumregelung der Heizung und ein Personenaufzug sind vorhanden.

Im Zuge einer umfassenden Sanierung wurde das Lothar-Meyer-Gymnasium um einen weiteren Klassentrakt für 300 Schüler erweitert. Durch die Kubatur, Wahl der Materialien und Interpretation vorhandener Details gibt sich der Neubau klar als solcher zu erkennen und setzt sich bewusst von der umliegenden Bebauung ab.

Auf der anderen Seite fügt er sich durch das Satteldach, die Lage und Höhe harmonisch in das Stadtbild ein. Maßgebend für die Materialwahl des Neubaus war die vorhandene Bebauung des Schulkomplexes: Roter Verblender.