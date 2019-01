Varel Am Dienstag habe es noch ganz gut geklappt mit der Contenance, am Mittwoch aber brachen sich bei der scheidenden Schulleiterin des Lothar-Meyer-Gymnasiums, Astrid Geisler, die Emotionen Bahn. Der Grund: Alle Schüler des Gymnasiums hatten sich zusammengetan, um ihre Schulleiterin zu überraschen. Die offizielle Verabschiedung hatte bereits am Dienstagvormittag stattgefunden.

Die Verabschiedung der Schüler begann mit einer „Entführung“. Schülersprecher Aljoscha Raschke holte Astrid Geisler aus ihrem Büro in der Schule ab und setzte sich mit ihr in ein Café zum Frühstück. „Ich hab’ gesagt: ,Ich nehm Sie jetzt mit.‘ Das war ganz einfach“, erzählte Aljoscha Raschke später. Während Astrid Geisler ihren Kaffee genoss, liefen auf dem Schulgelände die Vorbereitungen auf Hochtouren. Eine kleine Bühne wurde aufgebaut und alle Schüler kamen auf dem Schulhof zusammen.

Von all dem ahnte Astrid Geisler allerdings nichts.

Über einen Knopf im Ohr erfuhren die „Entführer“ dann, dass alles vorbereitet war. Sie verbanden der Schulleiterin die Augen und brachten sie mit einem Kleinbus auf den Schulhof. Die Schüler bildeten eine Gasse durch die Aljoscha Raschke Astrid Geisler bis auf die Bühne führte. Da erst durfte die Schulleiterin ihre Augenbinde abnehmen.

Astrid Geisler war zu Tränen gerührt. „Ihr macht mir den Abschied wirklich schwer“, sagte sie. „Ich werde euch fürchterlich vermissen und ich hoffe, dass ihr alles erreicht, was ihr erreichen wollt.“

Zum Abschied sangen alle Schüler zusammen für Astrid Geisler „Viel Glück und viel Segen“, überreichten ihr einen Blumenstrauß und ein Buch, in dem jede Klasse eine Seite selbst gestaltet hat – mit Klassenfotos, Ratschlägen für den Ruhestand und guten Wünschen für die Zukunft.