Wäsche: Schüler geben Tipps

Varel Kann ich Turnschuhe in der Waschmaschine waschen? Was kann zusammen in die Waschmaschine? Hilft viel Waschmittel viel? Antworten auf diese oder ähnliche Fragen geben die Schülerinnen und Schüler der Einjährigen Berufsfachschule Hauswirtschaft der BBS Varel am Aktionstag des „Forums Waschen“. Am Mittwoch, 29. Mai, werden sie zwischen 9.30 und 12 Uhr im Elektrofachmarkt Euronics in Varel über ein nachhaltiges Verhalten beim Wäschewaschen informieren.

Wer beim Wäschewaschen vernünftig handelt, also auf Wasser- und Stromverbrauch achtet sowie Waschmittel entsprechend der Dosieranleitungen einsetzt, leistet einen wertvollen Beitrag für Umwelt, private Haushaltskasse und Gesundheit, heißt es in der Ankündigung. Die Schüler informieren über neue Erkenntnisse im Umgang mit Wäsche und geben praxistaugliche Hinweise für ein nachhaltiges Handeln im Haushalt.