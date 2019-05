Varel Mit neuen Ideen wollen sie „Friesland ergrünen!“, „Friesland bewegen!“ und „Friesland aufmischen!“. Und Dank des Wettbewerbs „Frieslands Helden der Heimat“, zu dem die Barthel-Stiftung und die Agentur „Hilfswerk“ aufgerufen haben, konnten die Teilnehmer ihre Visionen wahrwerden lassen. Am Samstagabend wurden in der Gaststätte „Zur Linde“ in Rallenbüschen die Sieger gekürt.

• Platz 1

Platz 1 ging an die Gruppe „„SelbstFairSorgt“. Sie ging mit der Idee einer solidarischen Landwirtschaft an den Start (siehe Info-Kasten). Sie erhielt ein Preisgeld von 9700 Euro, von dem nun eine kleine landwirtschaftliche Fläche gekauft werden soll.

• Platz 2

Den zweiten Platz mit 6800 Euro Fördergeld erreichte die Gruppe „Yes, You Can!“. Die jungen Männer und Frauen wollen in Friesland interaktive Mülleimer mit kreativen Sprüchen und Motiven aufstellen.

• Platz 3

Auf Platz drei mit 5500 Euro Preisgeld kam die Teilnehmergruppe „Skate O Fari“. Ihre Idee ist es, die Jugendlichen an aktive Freizeitgestaltung heranzuführen und das Skaten an Orte zu bringen, an denen noch keine eigenen Skateanlagen vorhanden sind.

• Online-Sieger

Bei der Abstimmung im Internet auf der Homepage des Wettbewerbs „Frieslands Helden der Heimat“ hat die Gruppe „The MoveMENT“ die meisten Klicks von den Usern bekommen. Mit den 3000 Euro Preisgeld will das Team die regionale Jugendkultur durch alternative und nicht kommerzielle Veranstaltungen im Bereich Kunst, Musik und Kultur stärken. Genau so etwas ist das Ziel dieses Wettbewerbs.

• So wurde bewertet

In den vergangen Monaten erarbeiteten die Teilnehmer Konzepte zur Realisierung ihrer Ideen und präsentierten diese am Samstagabend auf der Bühne. Jeweils zu einem Drittel flossen die bereits erhaltenen Teampunkte sowie die Bewertungen der Jury und des Publikums in die Beurteilungen ein. Darüber hinaus gab es eine Online-Abstimmung.

• Zum Wettbewerb

Mit dem Wettbewerb möchten die Initiatoren Barthel-Stiftung und Hilfswerk zu noch mehr regionalem Engagement aufrufen. „Es gibt so viele engagierte Bürger in unserer Region. Unser Gemeinwesen lebt von und durch ihre Ideen und Initiativen. Wir möchten als Stiftung mehr von diesen kennenlernen und in unserem Rahmen zum Gelingen beitragen“, sagte Kristian Evers vom Vorstand der Barthel-Stiftung. Fabian Oestreicher vom Hilfswerft ergänzte: „Wir möchten ein Netzwerk der potenziell zu Fördernden aufbauen und Menschen motivieren, aktiv zu werden.“ Die erfolgreichsten mitmachenden Aktiven wurden nun mit finanziellen Hilfen für den Start ausgestattet. „Wir Älteren sollten vielen Ideen der Jugend schleunigst Taten folgen lassen“, fordert Frieslands Landrat Sven Ambrosy in seiner Laudatio auf.