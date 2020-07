Viel Spaß in den Ferien

Trecker fahren, einen Schatz in der Schlosskirche suchen und mit Straßenmalkreide kreativ sein: „Die Kinder haben viel Spaß“, sagte Ulrike Strehlke-Zobel, Kreisjugenddiakonin der Evangelischen Kirche. Am Mittwoch und Donnerstag konnten 60 Kinder im Grundschulalter an der Ferienaktion der Kirche teilnehmen. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, wurden die Kinder dabei in Kleingruppen aufgeteilt. Ehrenamtliche Mitarbeiter begleiteten die Aktivitäten. Die Kinder seien froh, dass etwas stattfindet, so Strehlke-Zobel. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die diesjährige Ferienfreizeit ausfallen. BILD: