Wangerland /Oldenburg Bereits im April ist das Demografie-Projekt „Wat Nu?“ im Wangerland mit einer zweitägigen Tagung zu Ende gegangen. Doch die Nachbereitung von Studenten und Dozenten an der Uni Oldenburg, die das Projekt gemeinsam mit der Gemeinde Wangerland organisiert hatte, läuft noch.

Fragebogen Zu finden ist der Online-Fragebogen hier: Der Fragebogen kann online ausgefüllt, aber auch ausgedruckt und handschriftlich beantwortet werden. Dazu bitte beide Anhänge A und B beachten. Abgegeben werden kann der Fragebogen im Rathaus Hohenkirchen bis 28. Juli. Für Rückfragen steht Ernst Schäfer unter Tel. 0441/ 97 17 496 oder E-Mail schaefer@arsu.de zur Verfügung. arsu-forschung.de/948684

So hoffen die Studenten noch auf zahlreiche Teilnahme der Wangerländer an der Projekt-Evaluation: „Mit dieser Befragung wollen wir in Erfahrung bringen, wie ,Wat Nu?‘ wahrgenommen wurde und wird. So möchten wir wichtige Erkenntnisse generieren, die für künftige Beteiligungs-Projekte von Interesse sind“, sagt Ernst Schäfer vom „Wat-Nu?“-Team.

Die Befragung richtet sich sowohl an Wangerländer, die sich aktiv, als auch an solche, die sich gar nicht eingebracht und beteiligt haben. Der Fragebogen steht im Internet und kann online ausgefüllt oder ausgedruckt und bearbeitet werden.

Drei Jahre lang waren unter dem Motto „Wat Nu?“ der demografische Wandel im Wangerland Thema: In Bürgerwerkstätten und Vorträgen hatten sich Studenten, Dozenten, Vertreter der Gemeinde und Wangerländer Bürger mit den Herausforderungen der alternden Gesellschaft befasst. Ziel war, vor Ort konkrete Ideen und Lösungsansätze zu finden – herausgekommen ist dabei der Mobilitäts-Verein Wangerland, der den Bürgerbus auf den Weg bringt.

Bei der Abschlussveranstaltung im April standen zwei Fragen im Mittelpunkt:

• Welche Bedeutung spielt das ehrenamtliche Engagement bei der Gestaltung von lebenswerten Orten?

• Wie sehen die Teilnehmer die Zukunft ländlicher Kommunen insbesondere mit Blick auf das Leben vor Ort?

Antworten gibt es nun in der Dokumentation: