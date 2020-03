Eröffnung Auf Wangerooge: Neue Sporthalle für Schulen und Vereine in Betrieb genommen

Landkreis investiert 2,75 Mio. Euro

Baubeginn der neuen Sporthalle war im September 2018. Der Landkreis hat 2,75 Mio. Euro in die Halle, in die Sporteinrichtung und die Außenanlagen investiert. Am Bau der Sporthalle waren neben dem Planungsbüro 27 Handwerksbetriebe aus der Region Friesland, Ostfriesland und Oldenburger Raum beteiligt.

Die Halle ist 15 mal 27 Meter groß und ca. 6 Meter hoch mit modern ausgestatteten Umkleideräumen. Da die Sporthalle auf dem Sportplatz gebaut wurde können die Umkleiden auch für die Außenanlagen und den Sportplatz genutzt werden; bislang waren die Sportplatz-Umkleiden spartanisch und ohne Duschen.