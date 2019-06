Wangerooge /Esens Nach dem traditionellen Fußballspiel der Internatsbewohner gegen die Lehrer des Niedersächsischen Internatsgymnasiums Esens, das die Insulaner mit 2:0 für sich entschieden haben, wurden auch 2019 einige Wangerooger Absolventen aus dem Internat verabschiedet.

Im Anschluss an ein kleines Grillfest fand der offizielle Teil im Beisein der Schulleiterin, der Internatsleitung, des gesamten pädagogischen Teams sowie aller Internatler im Speisesaal statt.

Drei junge Leute von Wangerooge haben ihr Abitur gemeistert: Jana Tholen, Mauritz Wilmering und Lara Konradt.

Insgesamt erreichten sieben Abiturienten des Internats die begehrte 1 vor dem Komma. Die „Abinauten“ – so das Motto des diesjährigen Abschlussjahrgangs – hätten die Herausforderung Abitur bravourös gemeistert, konstatierte Internatsleiter Neels Determann in seiner Rede an die insgesamt 49 Absolventen.

Er ging außerdem auf die Besonderheiten des Internatslebens mit 120 Gleichaltrigen ein, was auf der einen Seite sicherlich nicht immer einfach, auf der anderen Seite maßgebend für eine „gute Zeit“ im Internat gewesen wäre.

Dies bestätigten auch Anna Savvidis (Borkum) und Felix Munke (Norderney), die sich im Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten für die gute Unterstützung und die insgesamt tolle Zeit im Internat bedankten und explizit die „einzigartige Gemeinschaft“ hervorhoben. Bestätigt wurden sie durch die zahlreichen vergossenen Tränen, die Belegen, dass das Internat schnell zu einem zweiten zu Hause wird und die Internatsgemeinschaft etwas ganz Besonderes ist.