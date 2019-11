Die Empfehlung

des Kuratoriums Kindergarten Wangerooge wird am Donnerstag, 21. November, in der Sitzung des Kreis-Bauausschusses vorgestellt und beraten. Beginn ist um 15 Uhr in der Mensa des Mariengymnasiums Jever. Dem Kuratorium gehörten an:

• Mandy Bär Elternvertreterin des Kindergartens

• Bürgermeister Marcel Fangohr

• Ratsmitglied Uwe Osterloh (SPD)

• Carl-Martin Köhler (DRK)

• Vogelbusch und Birgit Renken vom Landkreis.