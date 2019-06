Wangerooge Nach dem Kreistagsbeschluss zur Übernahme der Kindergarten-Trägerschaft auf Wangerooge hat Landrat Sven Ambrosy am Abend Insel-Bürgermeister Marcel Fangohr direkt informiert und versichert, dass der Landkreis in Sachen Neubau/Altbausanierung gesprächsbereit sei. „Wir werden der neuen Regelung mit dem DRK Jeverland eine Chance geben und den Übergang positiv begleiten – schließlich geht es um das Wohl unserer Familien und Kinder“, sagte Fangohr.

Wie berichtet, will der Landkreis zum 1. August die Trägerschaft übernehmen und hebelt damit einen gleichlautenden Ratsbeschluss des Insel-Rats aus. Über das Wie des Übergangs wird es nun Dreier-Gespräche zwischen Inselgemeinde, Landkreis und DRK geben. Zugleich arbeitet die Insel-Gemeinde ein Sanierungskonzept für den Kindergarten Jadestraße aus. „Wir werden genau abwägen, was die Maßstäbe für einen modernen Kindergarten sind, und einen direkten Vergleich zwischen den Möglichkeiten im Altbau und einem Neubau ermöglichen“, so der Bürgermeister.

Und der Landrat habe versichert, dass man Wege finden werde, falls einem Neubau nur finanzielle Bedenken im Weg stehen. Tatsächlich geht es bei dem vom DRK-Landesverband mit dem Landkreis geplanten Kindergarten-Neubau um die finanziellen Nachteile der Gemeinde – das Gebäude soll faktisch von der Gemeinde finanziert werden, aber dem DRK gehören. „Wenn wir selbst einen Neubau finanziell darstellen können und die Gemeinde einen echten Gegenwert erhält, sind wir durchaus gesprächsbereit“, sagt Fangohr.

Auch die angekündigte Einrichtung eines Kindergarten-Kuratoriums begrüßt er: „Das gab es bereits und hat sich bewährt.“

„Wir sind nun offenbar auf einem guten Weg – den werden wir positiv begleiten“, sagt Wangerooges Bürgermeister. Er hoffe, dass der neue Kindergarten-Träger für Wangerooge das Beste erreiche. Bis dahin wird er den alten Träger weiter mit Personal unterstützen: Ab kommender Woche herrscht wieder Betreuerinnen-Mangel im Insel-Kindergarten.