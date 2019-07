Knackpunkt: Der Kita-Neubau

Als im August 2018 der DRK-Landesverband Oldenburg die Kindergarten-Trägerschaft auf Wangerooge übernahm, war Bedingung gegenüber der Insel-Gemeinde, dass ein neuer Kindergarten auf dem Gelände des Mutter-Kind-Kurheims gebaut wird.

An dem Neubau war der Trägerschafts-Vertrag zwischen Insel-Gemeinde und DRK Oldenburg zerbrochen: Wangerooges Rat und Verwaltung lehnen einen Neubau ab, weil damit der Kindergarten-Betrieb deutlich teurer wird als im Kindergarten an der Jadestraße. Die Gemeinde will den bestehenden Kindergarten Jadestraße sanieren und modernisieren.

Zum 1. August soll nun der Landkreis per Kreistagsbeschluss die Trägerschaft übernehmen – auch der Wangerooger Gemeinderat hatte einen Beschluss gefasst, nach dem die Insel-Gemeinde Trägerin des Kindergartens wird. Der Landkreis will den Betrieb dem DRK Jeverland überantworten. Landrat Sven Ambrosy hatte angekündigt, dass der Landkreis in Sachen Kindergarten-Neubau gesprächsbereit sei.