Termine der 12. Zugvogeltage im Jeverland: Blick auf hunderttausende Vögel

Wangerooge /Wangerland Vom 10. bis 18. Oktober dreht sich an der niedersächsischen Nordseeküste und auf den Ostfriesischen Inseln wieder alles um Zugvögel: Sie kommen im Herbst zu Tausenden aus dem hohen Norden ins Wattenmeer, um zu rasten und Kraft zu sammeln zum Weiterflug in ihre Überwinterungsgebiete – Pfuhlschnepfen, Alpenstrandläufer und andere Watvögel; viele nordische Gänse verbringen sogar den ganzen Winter an der Küste.

Naturliebhaber, Vogelkundler und alle Gäste auf Inseln und Festland dürfen sich auch in diesem Jahr auf ein tolles Programm freuen – einiges fällt in Corona-Zeiten aus, anderes wird anders gehandhabt.

Auf Wangerooge ist bereits die VogelKUNSTsafari gestartet – eine Art „Schnitzeljagd“, auf der man verschiedene Zugvögel aus Künstlerhand verteilt auf Wangeroge finden kann. Vom Inselosten bis in den Inselwesten gilt es, die Standorte in die richtige Reihenfolge zu bringen und aus den Buchstaben einen Lösungssatz zu bilden. Wer das schafft, hat die Chance einen Preis zu gewinnen.

Außerdem gibt es am 14. Oktober ein Picknick bei den Zugvögeln. Dazu machen es sich die Teilnehmer auf der Aussichtsplattform im Osten gemütlich und beobachten in den Morgenstunden Zugvögel, die über Nacht die Insel erreicht haben.

Traditionell enden die Zugvogeltage im Haus des Gastes in Horumersiel mit dem Zugvogelfest. Das findet auch in diesem Jahr, am Sonntag, 18. Oktober, von 10 bis 18 Uhr dort statt. Dann gibt es Ausstellungen, Unterhaltung, Musik und Verlosungen. Zudem wird der Zugvogel-Aviathlon aufgelöst, bei dem es gilt, möglichst viele Arten zu entdecken und zu dokumentieren.