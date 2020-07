Menschen Yoga Yogaschule Wangerland: Ehemalige SAP-Beraterin lehrt Yoga an der Küste

Wüppelser Altendeich Yogawalking, Businessyoga oder Kundalini – die Yogaschule „Kundalini-Yoga Wangerland“ von Katrin Trittner hat so einiges zu bieten. Am Ortsrand von Wüppelser Altendeich hat sich die 55-Jährige im Oktober 2018 selbstständig gemacht. Dabei war das ursprünglich gar nicht ihr Plan: „Yoga gehört zwar schon immer zu meinem Leben, jedoch habe ich die letzten 16 Jahre als SAP-Beraterin gearbeitet“, erzählt Trittner; bis 2016 lebte sie im Ruhrgebiet.

Schritt gewagt

Neben ihrer Arbeit hat sie 2008 eine Ausbildung zur Kundalini-Yogalehrerin absolviert und sich nebenbei immer weitergebildet. „Der Traum von meinem Mann und mir war jedoch, unsere Rente an der Nordsee zu verbringen“, erzählt sie. Doch manchmal kommt alles ganz anders als geplant: Und als 2016 eine Stellenanzeige für eine Yogalehrerin in einem Wangerländer Hotel in ihr Postfach trudelte, zögerte sie nicht und bewarb sich.

Yogaschule Für all ihre Kurse benötigt Katrin Trittner eine Voranmeldung, entweder telefonisch unter 04425/96 94 813 oder www.kundalini-yoga-wangerland.de

„Und dann ging alles schnell: Altes Haus verkauft, neues gekauft und den großen Schritt einfach gewagt,“ sagt Trittner. Rückblickend sei das ganz schön verrückt gewesen, findet sie. Denn vom Wangerland hatte sie bis dato noch nie etwas gehört. Die Veränderung von Wohnort und Arbeit hat sie jedoch nicht bereut. „Wir haben uns vom ersten Tag an heimisch gefühlt“, betont Trittner und schwärmt von der Herzlichkeit der Wangerländer.

Im Oktober 2018 hat Trittner dann in ihrem Haus eine Yogaschule eröffnet und bietet seitdem ein sehr vielfältiges Programm. In Gruppen bis zu sechs Teilnehmern bietet sie dreimal die Woche Kundalini-Yoga an. „Kundalini ist das Yoga des Bewusstseins und es geht vor allem darum, seinen Körper bewusst wahrzunehmen,“ erklärt Katrin Trittner. So gibt es in jeder Stunde als Kernstück eine spezielle Übungsreihe beispielsweise für die Nieren oder das Immunsystem, aber auch gegen Ängste oder Depressionen. „Kundalini hat eine Langzeitwirkung und ist auch nach Tagen noch in Körper und Geist spürbar“, so Trittner. Für das Kundalini-Yoga bedarf es keinerlei Vorwissen oder Fitness. „Kundalini kann jeder machen“, sagt die 55-Jährige.

Neben dem Gruppenangebot bietet die Yogaschule auch Yogatherapie an. Dabei werden Schwachpunkte im Körper ermittelt und dann in den Therapiestunden Veränderungen in Gang gesetzt. „Natürlich muss die Bereitschaft da sein, etwas zu verändern“, betont die Yogalehrerin. Ihre Vision ist, die Menschen zu begleiten in ein selbstbestimmtes, gesundes und nachhaltiges Leben.

Yoga online

Wer lieber von zu Hause aus Yoga machen möchte, kann auf der Homepage von Katrin Trittner auch Onlinekurse buchen.

Katrin Trittner bietet ihr Wissen auch außer Haus an. So gibt es neben Businessyoga für Unternehmen auch Workshops auf Langeoog. Die nächsten finden im Oktober (21. bis 25.), November (4. bis 8.) und im Dezember (2. bis 6.) auf der Insel statt. „Diese Workshops sind wunderbar und schenken viel Lebensfreude“, so Trittner. Sie liebt es auch, mit ihren Teilnehmern draußen zu sein. So finden derzeit viele Kurse im Freien statt und sie startet ab 14. Juli wieder ihr Yogawalking am Meer immer dienstags ab 17.30 am Außenhafen von Hooksiel.