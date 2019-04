Zetel Die „Fridays-for-Future“-Demos Zetel beginnen jetzt immer um 16 Uhr und nicht mehr um 14 Uhr. „Wir haben unsere Treffen verlegt, in der Hoffnung, dass somit mehr Jugendliche teilnehmen können – auch die, die länger Schule haben“, erklärte Organisatorin Stephanie Langner diesen Schritt. Die Demonstrationen in Zetel finden immer auf dem Markthamm statt. In Zetel gehen die Schüler seit Ende Februar für den Klimaschutz auf die Straße. Zur ersten Demo kamen mehr als 20 junge Menschen. „Wir wünschen uns mehr Teilnehmer“, so Langner.