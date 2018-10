Zetel „Map the Gap“: Übersetzt heißt das soviel wie „Verorte den Riss“. Gemeint sind Risse, die durch die Gesellschaft gehen und die an Orten sichtbar werden, an denen Ausgrenzung und Diskriminierung eine Rolle spielen. Ob es in Zetel solche Orte gibt, wollen zwölf Jugendliche bei zwei Wochenendworkshops in Zetel herausfinden. Sie starten an diesem Wochenende im Jugendzentrum „Steps“ ihr Projekt „Map the Gap“.

Wer hat sich das ausgedacht ?

„Map the Gap“ ist ein Projekt des Landesjugendrings Niedersachsen und des Zentrums für Demokratische Bildung. Es wird aus Mitteln des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur gefördert.

Der Landesjugendring Niedersachsen setzt das Projekt zusammen mit Jugendeinrichtungen um. In vielen Städten haben Jugendliche schon diese digitale Karte erstellt, unter anderem in Oldenburg, Vechta und Cloppenburg, Aurich, Braunschweig, Göttingen, Hannover und Hildesheim. Der Landesjugendring will dieses Projekt jetzt auch im ländlichen Raum etablieren. Zetel ist eine der ersten ländlichen Gemeinden, in denen junge Leute mitmachen.

Im Landkreis Friesland hat Alice Düwel aus Neuenburgerfeld das Projekt koordiniert. Sie ist Journalistin bei „FRI News“. „Ich hatte über die Arbeit im Kreisjugendring vorher schon Kontakt zum Landesjugendring. Der Landesjugendring brauchte vor allem einen starken Partner vor Ort, um das Projekt hier umsetzen zu können.“ Diese Partner hat Alice Düwel in Zetel gefunden: Das Team vom Jugendzentrum „Steps“ um Leiterin Swenja Joseph hat sich ins Zeug gelegt, um Teilnehmer zu finden. Dort findet an diesem Wochenende der erste von zwei Workshops statt.

Wer macht beim Projekt in Zetel mit ?

Die Teilnehmer kommen zum Großteil aus Zetel, aber auch aus Bockhorn, Schortens und Jever. Sie sind zwischen 14 und 18 Jahre alt und gehen auf unterschiedliche Schulen, engagieren sich in unterschiedlichen Vereinen, haben Migrationshintergrund oder auch nicht. „Insofern haben wir einen Querschnitt junger Menschen, die das Thema sicher alle unterschiedlich erleben. Wir werden spannende Diskussionen führen“, sagt Alice Düwel.

Was soll bei dem Projekt herauskommen ?

„Auf jeden Fall wird es eine GPS-Map geben, so dass sich Jugendliche in Zetel mit dem Handy auf den Weg machen können, um sich am ganz konkreten Beispiel mit den Lebenswirklichkeiten der Menschen in Bezug auf Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit befassen zu können“, erklärt Alice Düwel.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist das Schlagwort des Projekts. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit meint die Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen, weil sie einer bestimmten Gruppe zugerechnet werden. Dazu gehören Rassismus, Sexismus, Fremdenfeindlichkeit, Antiromaismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Etabliertenvorrechte, Abwertung von Homosexuellen, von Trans-Menschen, von Behinderten, von Geflüchteten, von Obdachlosen und von Langzeitarbeitslosen.

Es gibt die Routen in vielen Städten in ganz Niedersachsen. Jeder kann sich die „Map-the-Gap“-App herunterladen. Jugendliche können dann allein oder in Gruppen losziehen und die Städte und deren Orte erkunden, die andere Jugendliche bei der Erstellung der digitalen Karte markiert haben. Oft sind auch Filme, Texte und Bilder Teil der digitalen Karte. Markiert werden sollen aber nicht nur Orte, die für Ausgrenzung und Diskriminierung stehen, sondern im Gegenteil auch Orte, die für ein vielfältiges Zusammenleben stehen. Denkbar wäre in Zetel also eine Markierung für das Mehrgenerationenhaus. Welche Orte die Jugendlichen auswählen, ist ihnen selbst überlassen.

Was genau machen die Teilnehmer in Zetel ?

„Für die Jugendlichen bedeutet das einen irren Einsatz“, sagt Alice Düwel. „Sie haben am Freitagnachmittag angefangen, arbeiten den ganzen Samstag von früh bis spät und am Sonntag auch noch mal von morgens bis nachmittags.“ Zuerst geht es bei dem Workshop im Jugendzentrum „Steps“ viel um die Theorie der „Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“. Dann gehen die Jugendlichen in Zetel auf Streifzug und machen sich mit verschiedenen Orten vertraut.

Nach diesem Wochenende haben die Jugendlichen zwei Wochen Zeit, in denen sie Recherchen durchführen und sich Gedanken machen. Ende Oktober treffen sie sich zu einem weiteren dreitägigen Workshop, um die App mit der GPS-Route, Bildern und Texten zu produzieren.

Warum braucht manso etwas ?

„Weil den Jugendlichen das Thema wichtig ist“, sagt Alice Düwel. „Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse ist es interessant und hochgradig wichtig, genau hinzugucken und nicht die Hände in den Schoß zu legen oder nur zu meckern. Man darf sich auch nicht ausruhen und sagen: Bei uns gibt’s das nicht.“ Wichtig sei es, genau hinzugucken und zu fragen: Wo fängt Diskriminierung an? Geplant ist am zweiten Workshop-Wochenende außerdem ein Dialog mit Vertretern der Zeteler Politik.

Ob es in Zetel Orte gibt, an denen „Risse“ durch die Gesellschaft gehen, wollen die Jugendlichen herausfinden. Sie werden andere junge Leute dann einladen, mit der App auf ihren Spuren zu wandeln.

Spannend für Erwachsene ist nicht zuletzt, wie die jungen Leute den Ort Zetel in Bezug auf Menschenfeindlichkeit oder auch Zusammenhalt der Gesellschaft empfinden.



Mehr Infos zum Projekt unter www.mapthegap.de