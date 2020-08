Blaualgenblüte: Still ruht der See in Sande

Still ruht der Sander See, seit dort die Blaualgen zu blühen begonnen haben. Die vom Gesundheitsamt Friesland genommene Wasserprobe zeigt eine geringe Konzentration von Cyanobakterien – gesperrt ist das Badegewässer nicht, das Baden erfolgt jedoch auf eigene Gefahr. Darüber informieren Hinweisschilder am See. Am Samstag war der Badesee nach einer Sichtprobe zunächst gesperrt worden. Blaualgen sind in nahezu jedem Gewässer heimisch, bei anhaltend warmen Temperaturen vermehren sie sich schnell – erkennbar an einer grünlichen Trübung des Wassers; blüht die Alge, gibt es grüne, rahmartige Schlieren auf dem Wasser. Bei Kontakt können Blaualgen Hautreizungen verursachen. Die Wasserqualität der Badestellen wird vom Gesundheitsamt Friesland alle 14 Tage kontrolliert, zusätzlich erfolgen Sichtproben. Die Algenblüte klingt je nach Wetter schnell ab. BILDer: