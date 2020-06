Blaulicht: Brand in Mehrfamilienhaus in Jever

Mehr als 50 000 Euro Schaden sind am Mittwochmorgen bei einem Wohnungsbrand an der Anton-Rehling-Straße in Jever entstanden: gegen 7.25 Uhr war das Feuer entdeckt worden. Die Ortswehren Jever und Cleverns waren mit 35 Kräften im Einsatz. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Qualm durch die Fenster der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus – alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Trupps unter Atemschutz verschafften sich durch die Wohnungstür und über den Balkon Zugang; um die anderen Wohnungen und das Treppenhaus vor Qualm zu schützen, wurde ein Rauchvorhang installiert. Das Feuer war schnell gelöscht – mit dem Überdruckbelüfter wurde die Wohnung rauchfrei und per Wärmebildkamera auf verborgene Glutnester untersucht. Durch das Feuer wurden zwei Zimmer der Wohnung derart beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Bei dem Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf mehr als 50 000 Euro geschätzt.BILDer:

