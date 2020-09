Blaulicht: Einsames Auto im Graben kurz vor Minsen entdeckt

Etwas kurioser Einsatz für die Feuerwehren Minsen und Hohenkirchen am Mittwochmittag: Passanten hatten auf der Fahrt auf der K 87 von Mederns Richtung Minsen kurz vor dem Ortsschild einen Pkw im Graben entdeckt. Sie hielten an und verständigten die Leitstelle über den Unfall. Die alarmierte dann den Rettungsdienst Friesland, die Freiwilligen Feuerwehren und die Polizei. Als das erste Fahrzeug aus Hohenkirchen an der Einsatzstelle eintraf, war jedoch von Fahrer oder Fahrerin keine Spur zu entdecken. Da die Einsatzkräfte annehmen mussten, dass mindestens eine Person möglicherweise schwer verletzt in der Umgebung liegt, durchsuchten Hohenkirchener und Minser Kräfte den Graben und die angrenzenden Felder mit der Wärmebildkamera. Auch die Drohne kam zum Einsatz, um die Person ausfindig zu machen. „Uns erreichte dann die Information, dass die Fahrerin wohlauf ist und längst von Bekannten an der Unfallstelle abgeholt worden war“, berichtet Einsatzleiter Eike Eilers. Auch wenn die Situation sich im Nachhinein als ungefährlich herausgestellt hat, sei es richtig gewesen, dass die Leitstelle „groß“ alarmiert hat. „Gut wäre gewesen, wenn die Fahrerin nach ihrem Unfall eben kurz die Polizei informiert hätte“, so Eilers. Am Auto entstand augenscheinlich kein großer Schaden. Er wurde aus dem Graben gezogen und abgeschleppt.

BILDer: