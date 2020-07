Blaulicht: Förderverein übergibt Zusatzausstattung an Wehr Hohenkirchen

Auch in der Coronazeit ist der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen aktiv. So konnte der Vorstand um Vorsitzenden Carsten Rohlfs nun neue Einsatzgerätschaften an die Einsatzabteilung – Ortsbrandmeister Eike Eilers und Stellvertreter Holger Leichter – übergeben. Ein neues Tablet auf dem Einsatzleitwagen unterstützt den Einsatzleiter mit wichtigen Informationen. Mit den zwei neuen Löschrucksäcken können gezielt Glutnester bei Wald- und Flächenbränden bekämpft werden. Sie fassen jeweils 25 Liter Löschwasser, die über eine Pistole gezielt abgegeben werden können. Außerdem wurde eine Netzwasserkartusche übergeben. Sie enthält ein Aditiv, das die Oberflächenspannung des Löschwassers mindert. Das Wasser kann so leichter in das Brandgut eindringen und einen besseren Löscherfolg erzielen. Die übergebenen Einsatzmittel haben ein Wert von ca. 1000 Euro. Bei der Übergabe: (von links) Ortsbrandmeister Eike Eilers, Kassenwartin Marita Eilers, Vorsitzender Carsten Rohlfs, stv. Vorsitzender Eike Janßen, stv. Ortsbrandmeister Holger Leichter.BILD: