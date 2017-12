Accum /Glarum Im Einsatz, während andere Weihnachten feiern: Die Freiwillige Feuerwehr Accum war am 1. Weihnachtsfeiertag zweimal im Einsatz. Um kurz vor vier Uhr wurden die Einsatzkräfte zum Unfall am Oldenburger Damm in Sande gerufen. Die Feuerwehr war mit 27 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen bis morgens um 9 Uhr im Einsatz.

Um 22 Uhr am 1. Weihnachtstag mussten die Accumer Freiwilligen erneut ausrücken, weil in einem Restaurant in Glarum aus bislang unbekannten Gründen ein Grillkamin in Brand geraten war. Die Flammen schlugen aus dem Schornstein. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Gäste das Restaurant verlassen.

Die Feuerwehr löschte den Brand im Kamin mit Pulver ab. Der zuständige Bezirksschornsteinfeger kontrollierte nach und befreite den Kamin vom restlichen Brandgut.

Die Feuerwehr Accum war mit 31 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.