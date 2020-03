Buntmetalle Gestohlen: Dieb mit Videoaufnahmen überführt

Altjührden Von einem eingezäunten Betriebshof eines Abbruchunternehmens in Altjührden hat ein 54-jähriger Mann Buntmetalle gestohlen. Einem Mitarbeiter der Firma war aufgefallen, dass sich ein Schrottberg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verkleinert hatte.

Wie gut, dass das Unternehmen das ganze Gelände per Videokamera überwacht. Die Polizei Varel wertete die Aufnahmen aus und konnte den Täter schnell ermitteln: Er war in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.