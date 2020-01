Aurich Fahnder der Auricher Polizei konnten am Montagnachmittag in einem Ferienhaus in Timmel einen bundesweit gesuchten Mann festnehmen.Gegen den 58-Jährigen lagen mehrere Haftbefehle wegen Betrugs- und Unterschlagungsdelikten aus drei Bundesländern vor.

Bei seiner Festnahme wurden auch ein Mercedes und zwei Motorräder sichergestellt, die ihm möglicherweise nicht gehörten. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf weitere Mietbetrügereien im ostfriesischen Raum, für die der Mann in Frage kommen könnte. Er wurde nun in eine Justizvollzugsanstalt überführt.