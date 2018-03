Betrunkener kommt von Straße ab

Bockhorn So betrunken, dass er sein Auto nicht mehr auf der Straße halten konnte, war offenbar ein 43-jähriger Autofahrer in Bockhorn: Der Mann war am Sonntagmorgen von der Steinhauser Straße abgekommen, ohne dass dadurch ein Schaden entstand. Eine Zeugin rief die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nach Alkohol roch, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,03 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, kassierten den Führerschein des 43-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.