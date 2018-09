Auffahrunfall in Blauhand

Bockhorn /Blauhand An der Ausfahrt Zetel der A 29 auf die Blauhander Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Auffahrunfall. Eine 69-Jährige aus Wilhelmshaven wollte mit ihrem Auto von der Autobahn kommend nach rechts auf die Blauhander Straße in Richtung Sande abbiegen. Verkehrsbedingt musste sie stehenbleiben. Eine nachfolgende 62-jährige Autofahrerin aus Wilhelmshaven erkannte das zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die 69-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.