Brand: Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Bockhorn Einen Zimmerbrand in einem Gewerbebetrieb an der Nordstraße in Bockhorn hat die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn am Freitag gelöscht. Brandursache war ein technischer Defekt an einer Waschmaschine, teilte Bockhorns Ortsbrandmeister Stefan Bieling mit.

Der Eigentümer bemerkte den Brand, als die Brandmeldeanlage anschlug. Als die Feuerwehr Bockhorn mit fünf Fahrzeugen und 33 Kameraden eintraf, schlugen die Flammen bereits aus der Tür. Mit einer Wärmebildkamera konnten die Kameraden in dem verrauchten Raum den Brandherd ermitteln.

Nachdem der Brand rasch gelöscht war, wurde das Gebäude belüftet. Der Brand begrenzte sich auf einen Raum.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Varel war am Osterwochenende im Einsatz. Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr vom Rettungsdienst zu einer Nottüröffnung am Koppenplatz angefordert. Die Tür wurde mit einem Spezialwerkzeug geöffnet, um dem Rettungsdienst Zugang zum Patienten zu verschaffen.