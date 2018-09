Bockhorn Die Freiwillige Feuerwehr Bockhorn ist gerade damit beschäftigt, einen Wohnhausbrand am Deichweg in Bockhorn zu löschen. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 16.09 Uhr, gemeldet wurde der Brand eines Hausanbaus am Deichweg in Bockhorn. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr griff das Feuer gerade auf das Wohnhaus über. In dem Haus befanden sich keine Personen. Die Rauchwolken sind über dem ganzen Ort zu sehen.