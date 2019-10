Bockhorn Unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in eine Bäckerei in Bockhorn einen fest im Boden verschraubten Tresor entwendet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Mittwoch in einer einem Verbrauchermarkt an der Steinhauser Straße angeschlossenen Filiale.

Nach bisherigem Sachstand haben der oder die Täter die Glasschiebetür mit Gewalt aufgebrochen und drangen in die Räume ein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 04451/9230 zu melden.